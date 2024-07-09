Sacramento Kings'in, tecrübeli oyuncu DeMar DeRozan'ı kadrosuna katmasına rağmen Washington Wizards yıldızı Kyle Kuzma'yı alma ilgisinin devam ettiği iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te kaleme aldığı yazıda 90 milyon dolar değerindeki kontratının bitmesine üç yıl olmasına rağmen, Kuzma'nın anlaşmasının Kings gibi potansiyel talipler için olumlu görüldüğünü açıkladı.



Los Angeles Lakers'la 2020'de NBA şampiyonluğu kazanmış olan Kuzma, önceki sezon Wizards'la etkileyici istatistikler ortaya koyarak maç başına 22,2 sayı, 6,6 ribaund ve 4,2 asist ile kariyerinin bireysel anlamda en iyi sezonunu geçirmişti.





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