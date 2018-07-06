Kings, çok yıllı kontratlardan uzak duruyor

Sacramento Kings, serbest oyuncu marketini araştırmasına rağmen gelecek yılki maaş tavanını etkileyecek çok yıllı sözleşmelerin imzalanmasına engel olacak.



Kings, bunun yerine takas marketine odaklanacak ve 2019'daki bir ilk tur draft hakkı veya veteran bir kısa forvet karşılığında kontrat kovalamaya çalışacak.



Sacramento, serbest oyuncu Mario Hezonja'yı kovalamıştı fakat kendisi New York Knicks ile anlaşmıştı.



Kings, Jabari Parker'la da ilgilenmiştiama kendisini bir kısa forvetten ziyade, uzun forvet olarak görüyorlar.



