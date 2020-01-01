Kings, Buddy Hield'ı antrenman kampına hazır bekliyor

Sacramento Kings'in, kendisine gelen telefonları açmamasına rağmen, takımın guard'ı Buddy Hield'ın antrenman kampına hazır olmasını beklediği bildirildi.



NBC Sports Bay Area'dan James Ham'a göre, Kings ekibi, takım ile Hield arasındaki iletişim eksikliğinden endişe duymuyor.



The Athletic'e göre Hield, koç Luke Walton'ın aramalarına cevap vermiyordu. Hield, bu sezonun başlarında benche alınmış ve takımının sıkıntılarından dolayı kendisinin suçlandığını hissetmişti.



Kings, ölü sezonda olunması ve Hield'ın çalışkan yapısı nedeniyle, bu durumu umursamadığı belirtildi. Takımın ayrıca, Hield'ın antrenman kampının başlangıcı için hazır olmasını beklediği kaydedildi.



27 yaşındaki oyuncu, sezon başında takımla dört yıllığı 94 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı.



Ham, Kings'in Hield'den yalnızca karşılığında tam değer alırlarsa hareket edeceklerini sözlerine ekledi.



Hield, Kings'in Orlando bubble'ındaki son maçından sonra şunları söylemişti:



"Beni tanıyorsunuz. Nasıl konuştuğumu biliyorsunuz, tüm bunlarla ilgili nasıl hissettiğimi de biliyorsunuz. Beni iyi okuyorsunuz, o yüzden bunu sizin cevaplamanıza izin vereceğim."



