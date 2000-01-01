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Kings, bilet sahiplerine geri ödeme yapmaya hazır

Sacramento Kings'in, sigortasız kayıplarda on milyonlarca dolar kaybetmeye hazırlandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in, sigortasız kayıplarda on milyonlarca dolar kaybetmeye hazırlandığı açıklandı.

Golden 1 Center'daki NBA maçlarının ve canlı etkinliklerin durmasının, "kârlılık üzerinde muazzam bir etkiye sahip" olduğu ve "ekibin gelirinin yarısından fazlasının, arenada biletli etkinliklerden geldiği" bildirildi.

Kings'in yeni politikasının, maçların resmi olarak iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, tüm biletler için geri ödeme yapılacağı şeklinde olarak görülüyor.

Kings, 18 Mayıs tarihine kadar e-posta yoluyla bilet sahiplerine şunu iletmek istediklerini söylüyor:

"2019-20 sezonu hakkında ligden daha fazla bilgi beklerken, etkilenen maçlarla ilgili olarak bilet sahiplerine esnek seçenekler sunmak, taahhüdümüzdür. Ertelenen bir Kings ev maçı için satın alınmış olan biletler, 2020-21 sezonuna yatırılabilir veya talep üzerine geri ödeme yapılabilir."


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