Kings, Bagley'yi takaslamak istedi fakat Pistons istemedi!

Sacramento Kings'in, pivotu Marvin Bagley III'ü takasa müsait hale getirdiği ve Detroit Pistons'ın bir teklifi geri çevirdiği bildirildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Kings, Pistons çaylağı Saddiq Bey için Bagley'yi teklif etmişti.



Hem Kings hem de Bagley'nin "ayrılığa giden bir yol keşfetmeye istekli oldukları" belirtildi.



22 yaşındaki Bagley, 15 Mart'ta sol elinin kırılmasından ötürü, en az dört hafta kadro dışında bulunuyor.



The Athletic'ten James Edwards III'e göre Pistons, çaylakları Bey, Killian Hayes, Isaiah Stewart ve Saben Lee'yi takımın geleceği için yapı taşları olarak gördüğü için, çaylak sınıfındaki hiçbir oyuncuyu takaslamaya ilgi göstermedi.



21 yaşındaki Bey, maç başına 24.2 dakika sahada kalarak, 10.5 sayı, 4.1 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları ile oynuyor.



