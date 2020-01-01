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Kings, Alvin Gentry'yi yardımcı koç olarak istiyor

Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre Sacramento Kings, Alvin Gentry'yi takımın yardımcı koçu olmak için ana adaylardan biri olarak görüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre Sacramento Kings, Alvin Gentry'yi takımın yardımcı koçu olmak için ana adaylardan biri olarak görüyor.

Pompey, Philadelphia 76ers'ın Doc Rivers'ın işe alınmasından sonra Gentry'yi koçluk kadrosuna eklemek istediğini de bildirmişti.

Ancak Kings, eski Pelicans başantrenörünü, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe koçluğu görevini devralmayı kabul eden Igor Kokoskov'un yerine geçecek büyük bir aday olarak görüyor:

"Bir lig kaynağına göre, Eski New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry'nin Doc Rivers'ın Sixers kadrosuna asistan olarak katılması ciddi olarak düşünülüyor. Kaynak, Gentry'nin Sacramento Kings'in yardımcı koçu olmak için de listede olduğunu belirtti."

65 yaşındaki Gentry, Pelicans'a beş sezon koçluk yapmış ve NBA bubble'ındaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından, Ağustos ayında takımla yolları ayırmıştı.


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