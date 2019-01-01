Kings, altı yönetici adayıyla görüşme izni istedi

The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick'e göre Sacramento Kings, en iyi basketbol operasyonları pozisyonu için altı adayla görüşme yapmak için izin istedi.



Şu anda diğer ekipler tarafından istihdam edilen adayların şu isimleri içerdiği bildiriliyor:



Denver Nuggets genel menajeri Calvin Booth



Minnesota Timberwolves başkan yardımcısı Sachin Gupta



New Orleans Pelicans genel menajeri Trajan Langdon



Houston Rockets genel menajeri Monte McNair



Miami Heat genel menajeri Adam Simon



Atlanta Hawks'un eski genel menajeri Wes Wilcox



Eski Detroit Pistons oyuncusu ve takımın yöneticisi Joe Dumars, Vlade Divac'ın Ağustos ayında istifasının ardından şu anda basketbol operasyonlarından sorumlu geçici başkan yardımcısı olarak Kings'i denetliyor.



