Kingdom Come Deliverance için Hardcore modu çıktı!

Eğer oyuna sahipseniz, tamamen ücretsiz olarak bu bahsini etmekte olduğumuz modu indirebilir ve deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Bu mod ile birlikte oyun hayatta kalma RPG oyununa dönüşüyor. Can ve dayanıklılık barları ortadan kaldırılıyor. Otomatik kayıt özelliği iptal ediliyor. Daha gerçekçi bir dövüş mekaniği ve dünya navigasyonu sunuyor. Yani kısaca, oyun neredeyse tamamen gerçekçi olan bir simülasyon haline geliyor.Oyundan Hardcore mod ile birlikte kaldırılan özellikler sebebiyle, oyuncular güneşi takip etmek zorunda. Ayrıca, bulundukları yeri öğrenmek için de dünya haritalarını incelemek zorunda. Oyuncular Brittle Bones, Nightmares ve Claustrophobia özelliklerinden en az 2 tanesini seçmek zorunda. Eğer bütün özellikleri alırsanız, oyun sonunda sizleri yeni başarımlar bekliyor olacak. Şimdi ise sırada turnuva modu ve modlama özellikleri var. Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz fragman, Kingdom Come Deliverance için yolda olan ek paketin fragmanı.