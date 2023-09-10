Kimseyi dinlemedi! Bertuğ ve Kazımcan'ı oynatmadı

A Milli Takım, Ermenistan maçı öncesi Riva'da yaptığı çalışmalarda takımdaki tek gerçek sol bek olan Kazımcan Karataş ile santrfor Bertuğ Yıldırım as takımda oynatılıyordu. Ancak maçta ise Bertuğ yedek soyundurulurken, Kazımcan kadroya dahi alınmadı.Teknik direktör Stefan Kuntz'a bu maç öncesinde yardımcılarından Kazımcan ve Bertuğ ile başlama önerisi getirilirken Alman hoca buna kulak asmadı…Kariyerinde sadece 2019'da 3 kez sol bek oynayan Cenk Özkaçar bu bölgede sahaya çıkarken onun hatasından da Ermenistan'ın golü geldi. Santrforda ise orijinal mevkisi kanat olan Barış Alper Yılmaz oynadı ve genç futbolcu bitiricilik eksikliğinden birçok pozisyonu harcadı.Japonya ile oynanacak hazırlık maçında takımda da değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sol beke Kazımcan Karataş'ın forvete ise Bertuğ Yıldırım'ın geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.Sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun formasının ilk adayı ise Barış Alper Yılmaz olacak. Hırvatistan karşısında cezalı duruma düşen Merih Demiral'ın yerine ise Ozan Kabak'ın çıkarak Çağlar Söyüncü ile maç pratiği yapması planlanıyor. Orta sahada da iki değişiklik gözüküyor. İsmail Yüksek kulübeye çekilecek ve Salih Özcan ilk 11'e girecek, Hakan-Orkun ikilisinden birinin bölgesi ise İrfan Can Kahveci'ye emanet edilecek.