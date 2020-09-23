'Kimse 'Virüs bana gelmez ben gencim' demesin'

Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil Servisi

Acil Tıp Uzmanı Dr. Metin Yadigaroğlu

Sağlık personeli olarak had safhada emek verdiklerini ancak bir yerde kurallara uyulmadığını görünce motivasyonlarının düşebildiğini belirten Yadigaroğlu, duygularını şöyle dile getirdi:



"Biz bu yoğunluğun içinde koştururken, bir nevi kendi anne, babamızdan zaman çalıp buraya harcadığımız dönemde bu kadar uğraşırken dışarıda yapılanları sosyal medyadan görüyoruz. Doğum günü partilerinde, yat partilerinde, düğünlerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması inanın motivasyonumuzu altüst ediyor. Babaevim bana çok yakın bir yerde ama şu iki aylık zaman zarfı içerisinde toplasanız iki kere gidebildim ve ancak uzaktan görebildim. Çocuğumu onların yanlarına götüremiyorum çünkü görüp çocuğa sarılıp koklamak isteyecekler, biliyorum. Motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz, sosyal hayattaki insanlar bizim kolumuz kanadımız, elimiz ayağımız, bu mücadelede bizi kör topal bırakmasınlar. Bu virüsle mücadelede bize destek verme şekilleri ancak acillerin gereksiz yoğunluğunu azaltmaları, artı dışarıda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarından geçiyor."



Vaka sayıları göz önünde bulundurulduğunda çemberin artık herkes için biraz daha daraldığının görülebildiğine işaret eden Yadigaroğlu, "Durum böyle olduğu için 'Evimize virüsü taşır mıyız?' korkusunun yanında bir de 'Acaba halktan bunu kendimiz alıp hastanemize de götürür müyüz?' korkusunu da yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



Yadigaroğlu, eşinin de doktor olduğunu belirterek, "O da tedirgin ve miadında bir gebeliği var. Ben buradan virüsü alıp eve getiririm korkusuyla sürekli yaşamak zorundayım. Ben bunu artık hayatımın bir parçası olarak addettim ve bu şekilde yaşıyorum. Ricam, insanlarımız da bu şekilde yaşasın çünkü bizim yeni normal sosyal hayatımız bu şekilde olacak. İlerleyen dönemlerde değişebilir ama şimdilik bu şekilde." dedi.



Farklı şikayetlerle acil servise gelen kişilerde de Kovid-19 tespit edildi Virüsün artık herkesin çok yakınında olduğuna dikkati çeken Yadigaroğlu, şu örneği paylaştı:



"Pozitif tespit edilen vakalar gerekli ise hastanelerde tedavilerini almakta, gerekli değilse de izole olarak kalmaları önerilmekte ve takipleri yapılmakta ancak taşıyıcı olanları bizim tespit etmemiz çok zor, mümkün değil. Bir süre önce acil servise incir ağacından düşen bir amca getirildi. Bu kişi incir ağacına çıkabilecek kudrette bir insan, Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptomu da yok. Hastayı biz travma açısından değerlendirirken bir bakıyoruz ki akciğer tomografisinde Kovid-19'un tutulumları var ama bu amca hasta olduğundan habersiz, etrafındakiler habersiz, o manada çevrenize dikkat etmek oldukça önemli. Pozitif olanların da paniğe kapılıp acil servislere, polikliniklere koşmasına lüzum yok, şayet hafif şekilde semptomlar varsa Alo 184'ü arayarak bu konuda bilgi alabilirler."



Yadigaroğlu, farklı bir durum nedeniyle acile gelen ancak Kovid-19 pozitif olduğu belirlenen hastalarla karşılaşınca hem onların yakınları hem de sağlık personeli için ayrıca endişelendiklerini anlattı. Trafik kazasında ağır yaralanan bir gencin Kovid-19 olduğunu belirlediklerini ifade eden Yadigaroğlu, "O genç kardeşimizi kaybettik. Onu kaybettiğimize mi üzülelim, temas ettiği arkadaşları var ve hastalığından haberdar değiller, onlara mı üzülelim, onun için koşturan acil servisin personelini mi düşünelim? İnanın çok duygusal bir ruh haline bürünebiliyoruz. Bunların hepsini biz insanlarımızın, halkımızın desteği ile aşacağız. Bu konuda bize yardımcı olsunlar." dedi.



"Sigarayı azaltalım demiyorum keselim artık" Metin Yadigaroğlu, Kovid-19'un akciğerleri etkilediğine dikkati çekerek, "Sigarayı azaltalım demiyorum keselim artık, bu dönemde bize oldukça yardımcı olacaktır. En azından akciğer semptomlarını iyileştirecek, klinik olarak sizi daha iyi bir yere götürecektir. Bir insan maskesini indirip sokak ortasında sigara içip dumanı etrafa üflüyorsa inanın biz bu işten hiçbir şey anlamayız, yaptığımız hiçbir şeyin önemi kalmaz. Bu konudaki uyarıları lütfen kulak ardı etmeyelim." sözlerine yer verdi.





Yadigaroğlu, tüm hastalara kendi anne, baba ve kardeşleri gibi davranmaya özen gösterdiklerini söyleyerek,"Vatandaşlarımızdan ricamız, maske ve mesafe kuralına mutlak suretle riayet etmeleri çünkü biz pandeminin başında hastalıkları Kovid olanlar ve olmayanlar şeklinde sınıflandırırdık şimdi ise Kovid artı travma, Kovid artı darp, Kovid artı idrar yolu enfeksiyonu, Kovid artı inme, kalp krizi olarak değerlendiriyoruz. Biz acile gelmiş bir hastaya yaklaşırken öncelikle Kovid'i ekarte etmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.