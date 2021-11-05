Kimse ne olduğunu anlamadı! Mbaye Diagne...

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, 1-1 sona eren Lokomotiv Moskova maçı sonrası Rus ekibinin stoperi Tin Jedvaj'ın üstüne yürüdü. Tecrübeli forveti takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

, Fotoğraf; AA
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Kimse ne olduğunu anlamadı! Mbaye Diagne...
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05 Kasım 2021 11:37
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı.

Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının son anlarında tansiyon yükseldi.

Akın akın gelen Galatasaray ataklarında Rus ekibinin futbolcuları oyunu soğutmaya çalışırken bu isimlerin başında Tin Jedvaj geldi.

Hırvat stoper, maçın bitimine saniyeler kala Galatasaray'ın kullanacağı serbest vuruşta topu eline alınca Mbaye Diagne çılgına döndü.

90 dakikanın sona ermesiyle Jedvaj'ı durduran Senegalli forveti takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.


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