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Kimin etrafında takım kurulur? Yöneticiler, "Luka Doncic" diyor!

NBA takım yöneticilerinin çoğunun, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'dan önce, Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in etrafına bir takım kurmayı tercih ettikleri bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA takım yöneticilerinin çoğunun, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'dan önce, Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in etrafına bir takım kurmayı tercih ettikleri bildirildi.

ESPN tarafından 20 NBA koçu, scout'ı ve yöneticilere yapılan ankette, Doncic, Williamson, Ja Morant ve Trae Young arasında bir seçim yapmaları istendi.

Doncic, 17 adet birinci sıra oyu ve üç adet ikinci sıra oyu alarak ezici bir üstünlük sağladı. Williamson bir adet birinci sıra oyu, 11 adet ikinci sıra oyu yedi adet üçüncü sıra oyu aldı. Morant iki adet birinci sıra oyu, altı ikinci sıra oyu, dokuz üçüncü sıra oyu ve üç adet de dördüncü sıra oyu aldı. Young ise hiç birinci ve ikinci sıra oyu almadı.

Bir Doğu Konferansı scout'ı, "Luka'nın çok iyi olduğu biliniyor. O yüzden emin olacağınız bir seçim yapmalısınız." şeklinde konuştu.

"SAKATLIK RİSKİ OLMASA, ZION BİRİNCİ OLURDU"

Bir Batı Konferansı yöneticisi ise, "Luka'nın şu anda fiziği ve elit bir oyun kuruculuğu ile şutörlüğü var. Kazanmayı etkiliyor. Oyununun sadece sürdürülebilir değil, aynı zamanda daha iyi olmaya devam edebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir Batı Konferansı scout'ı, Williamson'ı neden üçüncü sıraya koyduğunu, "Sağlığı yüzünden. Aksi takdirde, birinci olurdu. Bu diğer adamlar 10 yıl daha iyi olacak. Williamson'ın sakatlık riski çok var. Şimdi, eğer şu anda çok iyi olmak istiyorsam? Onu alırım. Bugünün NBA'i için eşsiz ve harika." şeklinde yorumladı.


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