Kimi Raikkonen: "İstanbul'da güzel anılarım var"

Alfa Romeo takımının Fin sürücüsü Kimi Raikkonen, İstanbul Park'taki yarış öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kimi Raikkonen: 'İstanbul'da güzel anılarım var'
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12 Kasım 2020 18:36
İstanbul Park'ta 2005'te düzenlenen ilk yarışın galibi Alfa Romeo takımının Fin sürücüsü Kimi Raikkonen, yarış öncesi açıklamalarda bulundu.

Kimi Raikkonen açıklamasında; "İstanbul'da kazandığım ilk yarıştan bu yana uzun zaman geçti. Geçmişte güzel anılar yaşadığım bir yer. Son olarak 2011'de buradaydım. Buraya tekrar gelmek harika. Keşke seyirci de olsaydı. Her pilot için zorlu bir pist. Nasıl gidecek göreceğiz. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Klasmanda takım olarak daha iyi bir noktada olmak isterdik. Sezonu elimizden geldiğince fazla puan toplayıp tamamlamak istiyoruz." yorumunu yaptı.



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