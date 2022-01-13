KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA Barış Murat Yağcı özgeçmişi
Barış Murat Yağcı Survivor All Star 2022 yarışmacısı geçmiş dönemde büyük başarı yakalamış ve yarışmanın fenomenlerinden birisi olmuştu. Barış Murat Yağcı kimdir, Barış Murat Yağcı kaç yaşınde nereli Barış Murat Yağcı boyu kaçtır soruları Survivor 2022 izleyenlerin merak ettiği konuların başında geliyor.
2022 Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı performansı, açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Barış Murat Yağcı'nın nereli olduğu, Barış Murat Yağcı mesleği ve doğum yeri, Barış Murat Yağcı özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in rekortmen yarışma programı Survivor 2022 All Star olarak bilinen yarışmada parkurlar, atlamalı ve atmalı bölümler olmak üzere heyecan dorukta olacak.
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Barış Murat Yağcı'nın boyu 199 cm ve kilosu 88'dir. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.
Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle:
ÜNLÜLER TAKIMI
Adem Kılıçcı Aycan Yanaç Barış Murat Yağcı Batuhan Karacakaya Birsen Bekgöz Çağan Atakan Arslan Elif Gören Furkan Kızılay Mert Öcal Merve Aydın Nagihan Karadere Sema Aydemir Sercan Yıldırım
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Anıl Berk Baki Ardahan Uzkanbaş Berkan Karabulut Berna Keklikler Evrim Keklik Gizem Kerimoğlu Gökhan Keser Hikmet Tuğsuz Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken Seda Ocak Sude Burcu Yasin Obuz
SURVIVOR 2022 ALL STAR NEDİR?
Survivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.
Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.
SURVIVOR İLK BÖLÜM NE ZAMAN
2022 Survivor All Star yarışmasının yayınlanacağı tarih ve kanal açıklandı. Yeni bölümleriyle yeni sezon Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü TV8 televizyon kanalında saat 20:00'de yayınlanacak.