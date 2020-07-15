Kim şampiyon 2020 survivor Cemal Can Barış?

2020 Survivor şampiyonu Cemal Can oldu. Cemal Can 2020 Survivor'da zorlu geçen aylardan sonra en çok SMS'i alan isim olarak şampiyon olarak Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. TV8'de yayınlanan Survivor'ın yarışmacılarından Cemal Can'ın seveni çok. Survivor Cemal Can yarışmanın en sevilen isimlerinden birisi ve performansıyla göz dolduran bir isim 2020 Survivor şampiyonu oldu. Yarışmanın başından bu yana Survivor'ın iddialı isimlerinden birisi olan Cemal Can'ın 1996 doğumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.Cemal Can kimdir, nerelidir, hangi mesleği yapmaktadır ve videolar Survivor adasındaki görüntüler ile birlikte fragmanlarda, yarışmanın tamamında yer alacak dkendisini göstermiş bir isim.Cemal Can Canseven, 1996 yılında, İzmir'de doğdu. Şuan 24 yaşında olan Canseven'in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük, küçük annesi olarak gördüğü bir de ablası vardır. Lisede dahil olmak üzere eğitimini İzmir'de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul'a geldi. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurdu ve İstanbul DJ Academy'de dj'lik eğitimine başladı.Geçtiğimiz dönemde çektiği bir videoda sporculuk yönünün olduğundan da bahseden Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj'lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi. İddialı yarışmacılardan bir tanesi olması beklenen Canseven'e canı gönülden başarılar diliyor; milyonları ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasını bu yıl kimin kazanacağını merakla bekliyoruz.Survivor 2020'nin 39. bölüm iletişim ödülünde Danla Biliç ile konuşan Cemal Can gözyaşlarını tutamadı.Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde Cemal Can, sonunda arkadaşı Danla Biliç ile görüşebildi.7 Nisan 2020 Survivor 39. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında müthiş bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunu kazanan takım Gönüllüler olunca Cemal Can, arkadaşı Danla Biliç ile WhatsApp ile sohbet etme imkanı buldu. Uzun zamandır bu anı bekleyen Cemal Can, arkadaşı ile yazışması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.