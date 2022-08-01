Kim Min-Jae, Vedat Muriqi ile yenişemedi

Yeni sezona hazırlanan ekiplerden Napoli ile Mallorca karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe'den Napoli'ye imza atan Kim Min-Jae bu karşılaşmayla yeni takımıyla ilk maçına çıkarken Mallorca'da ise eski bir Fenerbahçeli olan Vedat Muriqi sahaya çıktı.



Mücadele Napoli'den 9. dakikada Osimhen ve Mallorca'dan Raillo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.



Karşılaşmada Kim Min-Jae ilk yarıda, Mallorca'da ise Vedat Muriqi ikinci yarıda forma giydi. Ayrıca Napoli'den bir başka eski Fenerbahçeli Eljif Elmas da ikinci yarıda sahaya çıktı.





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