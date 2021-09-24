"Kim Min-jae, Süper Lig için fazla bir oyuncu"

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Kim Min-jae ile ilgili konuşulan bir yorum geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Kim Min-jae, Süper Lig için fazla bir oyuncu'
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23 Eylül 2021 21:03
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Kim Min-jae ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

Sarı-lacivertli takıma transfer olduktan sonra, Attila Szalai ile birlikte savunmanın önemli ismi olan Güney Koreli stoper, performansıyla alkış aldı.

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Kim Min-jae ile ilgili olarak "Ligimiz için fazla bir oyuncu. Bana göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi. Kim Min-jae adam yiyor, geçemezsin! Attilla Szalai de çok iyi. " ifadelerini kullandı.


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