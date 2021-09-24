Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Kim Min-jae ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.



Sarı-lacivertli takıma transfer olduktan sonra, Attila Szalai ile birlikte savunmanın önemli ismi olan Güney Koreli stoper, performansıyla alkış aldı.



Fenerbahçe'nin Giresunspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Kim Min-jae ile ilgili olarak "Ligimiz için fazla bir oyuncu. Bana göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi. Kim Min-jae adam yiyor, geçemezsin! Attilla Szalai de çok iyi. " ifadelerini kullandı.



