Kim Min-Jae, Son Heung-Min'i solladı!

Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-Jae, kariyer yükselişini devam ettiriyor.



Bir dönemFenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae, Tottenham'da top koşturan yıldız futbolcu Son Heung-Min'i geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi.



Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.



Kim Min-Jae, İtalya şampiyonu olduğu Napoli'den 18 Temmuz 2023'te 50 milyon euro bonservis karşılığı Bayern Münih'e transfer oldu.





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