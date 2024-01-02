Kim Min-Jae, Son Heung-Min'i solladı!

Kim Min-Jae, Heung Min-Son'u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kim Min-Jae, Son Heung-Min'i solladı!
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02 Ocak 2024 13:13
Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-Jae, kariyer yükselişini devam ettiriyor.

Bir dönemFenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae, Tottenham'da top koşturan yıldız futbolcu Son Heung-Min'i geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

Kim Min-Jae, İtalya şampiyonu olduğu Napoli'den 18 Temmuz 2023'te 50 milyon euro bonservis karşılığı Bayern Münih'e transfer oldu.

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