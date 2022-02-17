Kim Min-Jae sakatlandı!

Slavia Prag maçında sakatlanan Kim Min-Jae karşılaşmaya devam edemedi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kim Min-Jae sakatlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2022 22:06
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi sakatlığa kurban verdi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Güney Koreli stoper maça devam edemedi.

Maçın ikinci yarısına çıkmayan Kim Min-Jae yerini Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand'a devretti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.