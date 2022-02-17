Kim Min-Jae sakatlandı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi sakatlığa kurban verdi.
Karşılaşmanın 40. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Güney Koreli stoper maça devam edemedi.
Maçın ikinci yarısına çıkmayan Kim Min-Jae yerini Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand'a devretti.
Karşılaşmanın 40. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Güney Koreli stoper maça devam edemedi.
Maçın ikinci yarısına çıkmayan Kim Min-Jae yerini Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand'a devretti.