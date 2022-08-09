Kim Min Jae: 'Sahada olmak için elimden geleni yapacağım'

Güney Kore forması giyen Kim Min Jae, Brezilya ile oynayacakları son 16 turu karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Sakatlığı nedeniyle Portekiz karşılaşmasında forma giyemeyen 26 yaşındaki futbolcu, "Daha kötü bir sakatlığım olsa bile Brezilya'ya karşı sahaya çıkmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum" dedi.



Portekiz maçında oynayamadığı için üzüntüsünü de dile getiren Kim Min Jae, "Portekiz maçında oynayamadığım için çok üzüldüm. Sakatlıklar beni etkiledi ve yüzde yüz değildim. Bu nedenle teknik heyet, bu kadar önemli bir karşılaşmada risk almadı" ifadelerini kullandı.



Güney Kore, Brezilya ile pazartesi günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.



