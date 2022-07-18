Geçen sezonun başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan alınan ve kısa sürede Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri haline gelen Kim Min-Jae'nin, Rennes'e transfer olacağı ve Fransız ekibinin bu transfer için Sarı-lacivertlilere, 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyordu. Ancak İtalya'dan gelen teklif belirsizliğe yol açtı.
BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU PEŞİN
Transfer görüşmeleri sebebiyle yaklaşık 3 gündür Fenerbahçe idmanlarında yer almayan Kim'le ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemesi kafaları karıştırdı. Çünkü Güney Koreli oyuncunun Rennes'in yolunu tutacağı konuşulurken, bir başka talibi Napoli'nin yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öne sürüldü. İtalyan ekibinin, yaklaşık 21 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ve bu paranın büyük bir çoğunluğunu da peşin olarak vermeyi kabul ettikleri bildirildi.
ÖDEMELERİ YAPACAKLAR
Kim'in, Guoan'dan eski hocası Bruno Genesio'nun, 25 yaşındaki stoperi kendi takımına gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak Kim'in, Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplarda mücadele edecek Napoli'den yana tercihini yapmak istediği iddia edildi. Kendisi için en uygun şartların kabul edilmesini isteyen Sarı-lacivertlilerin ise tecrübeli savunmacıdan gelecek parayı ilk olarak, hocası Jorge Jesus ile yeni gelen futbolcuların ödemelerinde kullanmayı planladığı bildirildi.
BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU PEŞİN
Transfer görüşmeleri sebebiyle yaklaşık 3 gündür Fenerbahçe idmanlarında yer almayan Kim'le ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemesi kafaları karıştırdı. Çünkü Güney Koreli oyuncunun Rennes'in yolunu tutacağı konuşulurken, bir başka talibi Napoli'nin yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öne sürüldü. İtalyan ekibinin, yaklaşık 21 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ve bu paranın büyük bir çoğunluğunu da peşin olarak vermeyi kabul ettikleri bildirildi.
ÖDEMELERİ YAPACAKLAR
Kim'in, Guoan'dan eski hocası Bruno Genesio'nun, 25 yaşındaki stoperi kendi takımına gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak Kim'in, Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplarda mücadele edecek Napoli'den yana tercihini yapmak istediği iddia edildi. Kendisi için en uygun şartların kabul edilmesini isteyen Sarı-lacivertlilerin ise tecrübeli savunmacıdan gelecek parayı ilk olarak, hocası Jorge Jesus ile yeni gelen futbolcuların ödemelerinde kullanmayı planladığı bildirildi.
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