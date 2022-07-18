Geçen sezonun başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan alınan ve kısa süredeen önemli oyuncularından biri haline gelentransfer olacağı ve Fransız ekibinin bu transfer için Sarı-lacivertlilere,bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyordu. Ancak İtalya'dan gelen teklif belirsizliğe yol açtı.Transfer görüşmeleri sebebiyle yaklaşık 3 gündür Fenerbahçe idmanlarında yer almayan Kim'le ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemesi kafaları karıştırdı. Çünkü Güney Koreli oyuncunun Rennes'in yolunu tutacağı konuşulurken, bir başka talibiyeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öne sürüldü. İtalyan ekibinin, yaklaşıkbir bonservis bedelini gözden çıkardığı ve bu paranın büyük bir çoğunluğunu da peşin olarak vermeyi kabul ettikleri bildirildi.Kim'in, Guoan'dan eski hocası, 25 yaşındaki stoperi kendi takımına gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak Kim'in, Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplarda mücadele edecek Napoli'den yana tercihini yapmak istediği iddia edildi. Kendisi için en uygun şartların kabul edilmesini isteyen Sarı-lacivertlilerin ise tecrübeli savunmacıdan gelecek parayı ilk olarak, hocası Jorge Jesus ile yeni gelen futbolcuların ödemelerinde kullanmayı planladığı bildirildi.