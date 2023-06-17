Kim Min Jae'nin tercihi Bayern

Napoli forması giyen Kim Min Jae, bir sonraki takımı için kararını verdi.



Foot Mercato'nun haberine göre, Güney Koreli savunma oyuncusunun, kendisini isteyen takımlar arasında tercihini Bayern Münih'ten yana kullandığı belirtildi.



Bayern Münih'in, 26 yaşındaki futbolcunun menajeri iel son görüşmeleri yaptığı aktarıldı. Kim Min Jae'nin, Alman devinden senelik 10 milyon euro net maaş alacağı öne sürüldü.



Öte yandan Kim Min Jae ile ilgilenen Manchester United ve Newcastle United'ın, bu gelişmenin ardından alternatif isimlere yönelmesinin beklendiği kaydedildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ