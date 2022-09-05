Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde önemli hedefleri olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un 3'lü savunma düzenine geçmesi en çok konuşulan konuların başında geliyor.Ligin 5. haftasında iç sahada 2-0 kazanılan Kayserispor maçında da yedekte stoper olmamasına karşın 3'lü savunma dizilişinden vazgeçmeyen Jorge Jesus, özellikle sezon başında kaybettiği Kim Min Jae'nin yerini doldurma adına formasyon değişikliğine gitti.Aslında kafasında 4'lü savunma kurgusuyla oynamak olan hatta Dinamo Kiev maçlarını da bu şekilde geçen Portekizli çalıştırıcı daha sonra değişiklik kararı aldı. Defansın en önemli ismi olan Kim'in Napoli'ye gitmesi sonrası transferde farklı bir rota çizildi. Ayrıca Serdar Aziz'in henüz sezonun ilk maçı olan Dinamo Kiev deplasmanında sakatlanıp 1.5 aydır takımdan ayrı olması da önemli bir etkendi.Attila Szalai var iken yeni bir sol ayaklı stoper Luan Peres getirildi. Ayrıca kariyeri boyunca Brezilya'da Flamengo ve Santos takımların hep 3'lü sistemde oynayan Gustavo Henrique transfer edildi.Böylece Jorge Jesus'un 3'lü savunma planı işlemeye başladı. Halihazırda Szalai de Macaristan Milli Takımı'nda 3'lü savunmada oynadığı için bu da bir avantaj sağladı.Sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa'da son 5 karşılaşmada 3'lü savunma anlayışıyla sahaya çıktı. Lemos'u bile bu düzende denemeye çabalayan Jorge Jesus, son olarak Kayserispor sınavında Gustavo-Szalai-Peres üçlüsüyle oynadı. Serdar Aziz'in iyileşmesiyle yeni düzenin Serdar Aziz-Szalai-Peres olması planlanıyor. Eğer 8 Eylül'e kadar yetişirse U21 kuralına uyan bir yabancı oyuncu ya da olmazsa yerli bir isim savunma hattına dahil edilecek, rotasyona katılacak.3'lü savunma sisteminin bazen sıkıntıları oluyor. Konyaspor'la deplasmanda oynanan ve 1-0 kaybedilen maçta sistem işlemedi. Ancak burada Enner Valencia'nın maçın henüz 23. dakikasında kırmızı kart görmesi etkili oldu. Valencia'nın atılmasıyla 4'lüye dönen sarı-lacivertlilerde iki sol ayaklı isim Szalai-Peres tandeme geçti. Bu durumda da takım istediği oyun planından uzak kaldı.Sarı-lacivertlilerde Kim Min Jae'nin gidişiyle beraber Jorge Jesus hem yeni bir formasyon kurguladı hem de farklı bir oyun anlayışına döndü. Jesus, hücumda daha aktif, daha baskın ve daha yaratıcı bir takım planladı. Bu plan kısa sürede işe yaradı. Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da 11 resmi maçta 25 gol attı. Ligde özellikle 5 haftada 15 gol bulan Jesus'un takımı, maç başına 3 gol ortalaması yakaladı.Napoli formasıyla önceki gün Lazio fileleri sarsan Kim Min Jae, İtalya'da övgüler almaya devam ediyor. Serie A'da 5. maçında 2. golünü atan Kim, gazetelerde en fazla yıldızı ve notu alan futbolcu oldu. Güney Koreli stoperin kısa sürede Çizme'ye uyum sağladığı ve savunmada adeta joker gibi çok faydalı olduğu savunuldu. Napoli'nin Kim Min Jae hamlesiyle çok başarılı bir transfer gerçekleştirdiği de belirtildi.