Kim Min-Jae'nin menajerinden MANU açıklaması!

Uzun süredir adı İngiliz kulüpleriyle anılan eski Fenerbahçeli oyuncu Kim Min Jae'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anlaştığı söyleniyordu.



İngiliz gazetesi Mirror'ın haberine göre, Kim Min Jae'nin menajeri Manchester United'a transferinin doğru olmadığını belirtti



Oyuncunun menajeri verdiği demeçte; ''Kim'in Manchester United'a transferi doğru değil, şu an Napoli ile sezonu bitirmeye odaklı'' ifadelerini kullandı. Aynı zamanda İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımların henüz belirlenmediğini de belirterek transfer için beklediklerini vurguladı.



Manchester United, 66 puan ile ligde 4.sırada bulunuyor.



Güney Koreli stoper oyuncusu bu sezon Napoli formasıyla, 43 maça çıkarak 33 yıl aradan sonra Napoli'nin Serie A şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu.



