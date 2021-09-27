Kim Min-Jae'nin dikkat çeken performansı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Hatayspor maçına performansıyla damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kim Min-Jae'nin dikkat çeken performansı
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27 Eylül 2021 10:38
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Hatayspor'u deplasmanda yendiği maça damga vuran isim Kim Min-Jae oldu.

Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli savunma oyuncusu, Hatayspor deplasmanında adeta kuş uçurtmadı. Maçtan sonra Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan tebrik alan Kim Min-Jae, Vitor Pereira'yı ve sarı-lacivertli taraftarları fazlasıyla mutlu etti.

Kim Min-Jae'in savunmada birlikte oynadığı Attila Szalai, Güney Koreli savunmacı için "Makine" yorumunu yaptı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kim Min-Jae için "Fenerbahçe savunması ligin en iyisi. Türkiye'deki en iyi stoper Kim Min-Jae. Fiziğine göre çabukluğu, hızı, yüksek toplarda üstün. Pereira'nın Çin'de görüp getirdiği biri. Çok isabetli transfer." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, Fenerbahçeli savunmacı için "Kim Min-Jae sezonun en iyi transferlerinden birisi. Attila Szalai ile uzun yıllar Fenerbahçe savunmasında oynarlar ve sıkıntı yaşatmazlar." derken, Selim Koray ise "Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde savunma anlamında Kim Min-Jae'nin imzası vardı" yorumunu yaptı.

KIM MIN-JAE'NİN PERFORMANSI

7 Kazanılan hava topu
8 Top uzaklaştırma
6 İsabetli pas (72,7 isabet)
5 Sahipsiz top kazanma
34 Topa dokunuş

* Ortalama Puanı: 7,5


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