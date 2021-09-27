Kim Min-Jae'nin dikkat çeken performansı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Hatayspor'u deplasmanda yendiği maça damga vuran isim Kim Min-Jae oldu.



Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli savunma oyuncusu, Hatayspor deplasmanında adeta kuş uçurtmadı. Maçtan sonra Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan tebrik alan Kim Min-Jae, Vitor Pereira'yı ve sarı-lacivertli taraftarları fazlasıyla mutlu etti.



Kim Min-Jae'in savunmada birlikte oynadığı Attila Szalai, Güney Koreli savunmacı için "Makine" yorumunu yaptı.



Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kim Min-Jae için "Fenerbahçe savunması ligin en iyisi. Türkiye'deki en iyi stoper Kim Min-Jae. Fiziğine göre çabukluğu, hızı, yüksek toplarda üstün. Pereira'nın Çin'de görüp getirdiği biri. Çok isabetli transfer." ifadelerini kullandı.



Volkan Demirel, Fenerbahçeli savunmacı için "Kim Min-Jae sezonun en iyi transferlerinden birisi. Attila Szalai ile uzun yıllar Fenerbahçe savunmasında oynarlar ve sıkıntı yaşatmazlar." derken, Selim Koray ise "Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde savunma anlamında Kim Min-Jae'nin imzası vardı" yorumunu yaptı.



KIM MIN-JAE'NİN PERFORMANSI



7 Kazanılan hava topu

8 Top uzaklaştırma

6 İsabetli pas (72,7 isabet)

5 Sahipsiz top kazanma

34 Topa dokunuş



* Ortalama Puanı: 7,5



