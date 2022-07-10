Kim Min-Jae'nin alternatifi belli oldu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertliler Emre Mor, Bruma ve Lincoln gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.



Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler netleşiyor. Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve gösterdiği performans sonrası Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Güney Koreli stoper transferin gözde ismi konumuna geldi.



Kurmaylar, Kim'in olası ayrılığı durumunda ise yerine alacakları ismi şimdiden belirledi.



TEMASLAR DEVAM EDİYOR



Yeni Asır'da yer alan habere göre İstanbul ekibi, Yunan temsilcilerinden Olympiakos'ta forma giyen Ruben Semedo için harekete geçti.



Oyuncuyla daha önce de temasa geçen sarı-lacivertli kurmaylar yıldız savunmacıyı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak Dinamo Kiev maçına yetiştirmeye çalışıyor. Kurmaylar, Yunan ekibiyle de pazarlıkları tam gaz devam ettiriyor.



Semedo'nun da Fenerbahçe'ye gelmek istemesi sarı-lacivertli ekibin elini güçlendiriyor.



Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncu, 10 resmi maçta forma giymişti.





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