Kim Min Jae, İtalya'da ayın oyuncusu seçildi!

Fenerbahçe'den yaklaşık 18 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, yıldızını parlatmaya devam ediyor.



Güney Koreli futbolcu, Napoli'de gösterdiği başarılı performans sonrası İtalyan Futbolcular Birliği tarafından Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.



Kalidou Koulibaly'yi 40 milyon Euro'ya Chelsea'ye sattıktan sonra Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'yi transfer eden İtalyan ekibi, oyuncuyla 3+2 yıllık sözleşme imzaladı.



Teknik direktör Luciano Spalletti de oyuncusunun form durumundan oldukça memnun. Sergilediği grafikle beğeni toplayan Kim Min-Jae, İtalya'da üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçildi.



Başarılı stoperin ayrıca 2023'ten itibaren 50 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor.



