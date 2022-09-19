Kim Min Jae için yorum: 'Daha iyisi hayal edilemezdi'

Fenerbahçe'den, Napoli'ye yaz transfer döneminde transfer olan Kim Min Jae'nin İtalyan ekibindeki performansı gündeme oturdu.



Kore basınında yer alan haberde, 25 yaşındaki futbolcunun Napoli kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptığı vurgulanırken, bundan daha iyisinin hayal edilemeyeceği kaydedildi.



Kim Min Jae'nin transfer olduğundan bu yana Napoli'nin oynadığı 9 maçın 8'inde 90 dakika sahada kaldığının altı çizilirken, Napoli'nin de kayıpsız bir şekilde milli takım arasına girdiği ifade edildi.



Güney Koreli savunma oyuncusunun, defansif başarısının yanı sıra ligde Monza'ya attığı golle skor katkısı da verdiği belirtildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ