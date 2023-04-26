Kim Min-Jae için Manchester derbisi

Fenerbahçe'nin sezon başında Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında sattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae için yeni bir gelişme yaşandı.İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli'de gösterdiği performans ile dünya devlerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae için Premier Lig'in güçlü ekipleri Manchester City ve Manchester United şartları zorluyor. Haberde, Güney Koreli oyuncunun 45 milyon euroluk serbest kalma maddesinin, iki kulübü de cezbettiği ifade edildi.Ayrıca haberde, Napoli'nin 1 yıl daha kadroda tutmak istediği Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşın Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Evan N'Dicka için nabız yokladığı belirtildi.26 yaşındaki Kim Min Jae, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.