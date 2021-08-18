Kim Min-Jae formayı istiyor!

Güney Koreli oyuncu Adana deplasmanına götürülmemişti. Min-jae Kim, perşembe günü oynanacak Helsinki maçında forma giymeyi çok istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kim Min-Jae formayı istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2021 12:15
Fenerbahçe 'de takıma katılan son yeni isim Min-jae Kim olmuştu. Güney Koreli futbolcu, idman eksiği nedeniyle ligde Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.

25 yaşındaki stoper, yarın Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk müsabakasında Helsinki karşısında forma giymek istiyor. Kim, idmanlardaki performansıyla hazır olduğunu göstermeye çalışıyor. Pereira'nın yeni oyuncusunu yarınki mücadelenin kadrosuna alması bekleniyor. Ancak Güney Koreli yıldızı ilk 11'de görevlendirme konusunda tereddütleri var.

53 yaşındaki çalıştırıcının, Min-jae Kim'i maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna alması muhtemel.

Serdar Aziz, ilk 11'e dönebilir

Vitor Pereira, Adana Demirspor maçında sol kanat bekinde çok aksayan Ferdi Kadıoğlu'nu ikinci yarının başında çıkartmıştı. Portekizli teknik daamın Helsinki maçında Novak'ı stoperden sol çizgiye çekerek Serdar Aziz'i oynatması bekleniyor. Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığında Samatta dışında forvet yok. Formsuz olmasına rağmen Tanzanyalı oyuncunun Helsinki mücadelesinde de görev yapma ihtimali yüksek. Diğer alternatif ise Osayi-Samuel'i ileri uca çekip Nazım'ı 11'e almak. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.