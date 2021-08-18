Fenerbahçe 'de takıma katılan son yeni isim Min-jae Kim olmuştu. Güney Koreli futbolcu, idman eksiği nedeniyle ligde Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.



25 yaşındaki stoper, yarın Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk müsabakasında Helsinki karşısında forma giymek istiyor. Kim, idmanlardaki performansıyla hazır olduğunu göstermeye çalışıyor. Pereira'nın yeni oyuncusunu yarınki mücadelenin kadrosuna alması bekleniyor. Ancak Güney Koreli yıldızı ilk 11'de görevlendirme konusunda tereddütleri var.



53 yaşındaki çalıştırıcının, Min-jae Kim'i maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna alması muhtemel.



Serdar Aziz, ilk 11'e dönebilir



Vitor Pereira, Adana Demirspor maçında sol kanat bekinde çok aksayan Ferdi Kadıoğlu'nu ikinci yarının başında çıkartmıştı. Portekizli teknik daamın Helsinki maçında Novak'ı stoperden sol çizgiye çekerek Serdar Aziz'i oynatması bekleniyor. Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığında Samatta dışında forvet yok. Formsuz olmasına rağmen Tanzanyalı oyuncunun Helsinki mücadelesinde de görev yapma ihtimali yüksek. Diğer alternatif ise Osayi-Samuel'i ileri uca çekip Nazım'ı 11'e almak.



