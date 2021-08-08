Kim Min Jae Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Beijing Guoan forması giyen Kim Min Jae'nin transferini açıklamasının ardından Güney Koreli oyuncu İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki tarafından havalimanında karşılanan Jae, kulübün tahsis ettiği araçla havalimanından ayrıldı.
İŞTE AÇIKLAMA
"Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır.
1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir."
KIM MIN JAE KİMDİR?
Ocak 2019'da Güney Kore ekibi Jeonbuk'tan 5.25 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae, 1.90'lık boyuna rağmen çabukluğuyla izleyenleri hayran bırakıyor. Hava toplarının yanı sıra yerden de etkili olan Kim Min-Jae, Guoan'da 60 maça çıkarken 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
Güney Kore Milli Takımı formasını 2017 yılından bu yana terleten Kim Min-Jae, 32 maçta forma giyerken 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Kim, Jeonbuk'ta 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki tarafından havalimanında karşılanan Jae, kulübün tahsis ettiği araçla havalimanından ayrıldı.
İŞTE AÇIKLAMA
"Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır.
1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir."
KIM MIN JAE KİMDİR?
Ocak 2019'da Güney Kore ekibi Jeonbuk'tan 5.25 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae, 1.90'lık boyuna rağmen çabukluğuyla izleyenleri hayran bırakıyor. Hava toplarının yanı sıra yerden de etkili olan Kim Min-Jae, Guoan'da 60 maça çıkarken 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
Güney Kore Milli Takımı formasını 2017 yılından bu yana terleten Kim Min-Jae, 32 maçta forma giyerken 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Kim, Jeonbuk'ta 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.