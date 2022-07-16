Kim Min-Jae ekonomiye can getirdi

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Berke Özer, Ozan Tufan ve Mesut Özil'in ardından Kim Min-Jae ile de yollar ayrılıyor.. 2021 Ağustos'unda 3 milyon euroya Çin'in Beijing Guoan takımından Transfer edilen Güney Koreli stoper, 19.5 milyon euroya Fransız ekibi Rennes'e transfer oldu. Eski teknik direktör Vitor Pereira'nın tavsiyesiyle alınan Kim Min-Jae, böylelikle 1 yıldan daha kısa sürede Fenerbahçe'ye 6 kattan fazla para kazandırdı.Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Türk futbol tarihinin en pahalı ihracatları arasına giren Kim'in satışından gelecek para, yapacağı transferler için mali kaynak arayışında olan sarı lacivertli kulübe tam anlamıyla ilaç oldu. Bu yaz kadrosuna kattığı futbolcuların bonservislerine toplam 8 milyon 750 bin euro (Lincoln Henrique 3.5 milyon euro, Willian Arao 3 milyon euro, Emre Mor 2 milyon euro, Tiago Çukur 250 bin euro) Fenerbahçe, bu rakamın 2 katından fazlasını Kim'in satışından elde etti.Fenerbahçe'de kaldığı sürede defansın vazgeçilmez ismi olan Kim Min-Jae, oynadığı 39 resmi maçın 38'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Vitor Pereira döneminde 3'lü savunmada istikrarlı bir şekilde görev yapan Güney Koreli stoper, Portekizli hocanın yerine gelen İsmail Kartal'ın 4'lü sisteminde de aynı başarıyı tekrarladı. Başkanlıkta 4. yılını dolduran Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin futbolcu satışından kazandığı para 77.25 milyon euro'ydu. Kim'in satışının resmileşmesiyle birlikte bu rakam 96 milyon euroyu aşacak.