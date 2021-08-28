Kim Min-Jae: "Derdim para olsa Orta Doğu'ya giderdim"

Yeni transfer Kim Min-Jae, "Herkes para için mi gittin diyor ama derdim para olsaydı, 6 ay bekleyip öyle giderdim. Yani Orta Doğu'ya gidebilirdim" dedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Kim Min-Jae: 'Derdim para olsa Orta Doğu'ya giderdim'
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28 Ağustos 2021 09:48
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae, Çin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki başarılı genç savunmacı, "Herkes para için mi gittin diyor ama derdim para olsaydı, 6 ay bekleyip öyle giderdim. Yani Orta Doğu'ya gidebilirdim. Teklif de vardı. Ama bunu duymak beni üzüyor. Fenerbahçe'yi seçmemin sebebi, en çok beni isteyen takımdı. Vitor Pereira hoca ile 2-3 kez konuşma fırsatım oldu. Taktikler, takımın durumu, tabii bu planları anlatmış olsa da ben iyi oynarsam oynatacağını biliyorum. İlk maç sadece karşı takımdaki forvete odaklandım. Yüzde yüz değildim, ölüyorum sandım. İlk 10 dakikada 25 dakika oynamışım gibi hissettim saate baktım sadece 9 dakika geçmişti" ifadelerini kullandı.  

 

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