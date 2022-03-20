Kim Min-Jae'den 4 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncularından Kim Min-Jae, Konyaspor karşısında beraberliği getiren golün sahibi oldu. Kim, kulüp kariyerinde 18 Mart 2018'den bu yana ilk kez gol attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kim Min-Jae'den 4 yıl sonra bir ilk!
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20 Mart 2022 20:45
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, karşılaşmanın 66. dakikasında rakip fileleri havalandırdı.

OPTA verilerine göre Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Konyaspor'a atan Kim Min-Jae, kulüp kariyerinde 18 Mart 2018'den (Jeonbuk Motors formasıyla) bu yana ilk kez gol attı.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Karşılaşmanın ardından Kim Min-Jae, "Gerçekten çok mutluyum. Takımımız iyi performans sergiledi. 3 puan kazandık. Hem benim performansım, hem takımın performansı çok iyiydi. Böyle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kim, bildiği Türkçe kelimelerin, merhaba, afiyet olsun, nasılsın ve teşekkürler olduğunu söyledi.

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