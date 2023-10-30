Kim Min-Jae, Ballon d'Or sıralaması belli oldu!

Ballon d'Or 2023 ödülleri sahiplerini bulurken, tanıdık bir ismin sıralaması belli oldu.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae, Ballon d'Or oylamasında 22. sırada kendine yer buldu.
Güney Koreli oyuncu Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'deki başarılı performansı sonrası rekor bir bedelle Bayern Münih'in yolunu tuttu.
Bayern'İn 50 milyon euroya kadrosuna kattığı başarılı stoper, Alman devinin formasını 13 kez terletti.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae, Ballon d'Or oylamasında 22. sırada kendine yer buldu.
Güney Koreli oyuncu Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'deki başarılı performansı sonrası rekor bir bedelle Bayern Münih'in yolunu tuttu.
Bayern'İn 50 milyon euroya kadrosuna kattığı başarılı stoper, Alman devinin formasını 13 kez terletti.