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Kim Min-Jae, Avrupa'yı birbirine kattı

Fenerbahçe'nin sezon başında Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae, gösterdiği yüksek performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kim Min-Jae, Avrupa'yı birbirine kattı
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15 Aralık 2022 12:46
Fenerbahçe'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken ve sonrasında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli yıldız oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

DEVLERİN 'KIM' SAVAŞI

Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid ve Manchester United, Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi transfer etmek için yarışa girdi. İngiliz medyasından Mirror'ın haberine göre iki dev yıldız oyuncu için Napoli'nin kapısını çalacak.

15 MİLYON EURO KAZANDIRDI

2021 yılının Ağustos ayında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Çin temsilcisi BJ Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min Jae, geçtiğimiz Temmuz ayında ise 18 milyon euroluk bedelle Napoli'ye geçti.

45 MİLYON EURO'YU VEREN ALIR

Transfermarkt verilerine göre 35 milyon euro değeri olan Güney Koreli yıldız futbolcunun sözleşmesinde 45 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Manchester United ve Real Madrid, bu rakamı ödediği takdirde Kim Min Jae'yi renklerine katabiliyor.

NAPOLI'DEKİ PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 20 maçta görev alan Kim, ligde 2 gole imza attı. Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Güney Kore Milli Takımı'nda görev alan başarılı stoper, 47 kez milli formayı giydi. 3 kez rakip fileleri havalandırdı.



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