Kim Min Jae 90 dakika oynadı, Güney Kore Suriye'yi mağlup etti

FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta Fenerbahçeli Kim-Min Jae 90 dakika forma giydi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kim Min Jae 90 dakika oynadı, Güney Kore Suriye'yi mağlup etti
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08 Ekim 2021 00:15
FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda iki grupta 6 maç oynandı.

Fenerbahçe'den Min-Jae Kim, Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta ilk 11'de forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçeli oyuncu, 89. dakikada galibiyeti getiren golün asistini yaptı.

FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda günün sonuçları şu şekilde:

A Grubu

Güney Kore: 2 - Suriye: 1

Irak: 0 - Lübnan: 0

Birleşik Arap Emirlikleri: 0 - İran: 1

B Grubu

Çin: 3 - Vietnam: 2

Suudi Arabistan: 1 - Japonya: 0

Avustralya: 3 - Umman: 1


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