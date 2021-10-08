Kim Min Jae 90 dakika oynadı, Güney Kore Suriye'yi mağlup etti

FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda iki grupta 6 maç oynandı.
Fenerbahçe'den Min-Jae Kim, Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta ilk 11'de forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçeli oyuncu, 89. dakikada galibiyeti getiren golün asistini yaptı.
FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda günün sonuçları şu şekilde:
A Grubu
Güney Kore: 2 - Suriye: 1
Irak: 0 - Lübnan: 0
Birleşik Arap Emirlikleri: 0 - İran: 1
B Grubu
Çin: 3 - Vietnam: 2
Suudi Arabistan: 1 - Japonya: 0
Avustralya: 3 - Umman: 1
Fenerbahçe'den Min-Jae Kim, Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta ilk 11'de forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçeli oyuncu, 89. dakikada galibiyeti getiren golün asistini yaptı.
FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda günün sonuçları şu şekilde:
A Grubu
Güney Kore: 2 - Suriye: 1
Irak: 0 - Lübnan: 0
Birleşik Arap Emirlikleri: 0 - İran: 1
B Grubu
Çin: 3 - Vietnam: 2
Suudi Arabistan: 1 - Japonya: 0
Avustralya: 3 - Umman: 1