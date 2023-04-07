Kilo almak için geldi, Avrupa Şampiyonu oldu

Kayseri'de, kilo almak için başladığı fitness salonunda muaythai sporu ile tanışan Ayşe Sena Nergis (16), Avrupa Şampiyonu oldu. Nergis, "Başlarda fitness salonuna geliyordum. Sonradan muaythai hocam İlayda Güvercin'i tanıyınca bu sporu daha çok sevdim, meraklandım ve böylelikle bu spora başladım. Kilo almak için geldiğim fitness salonunda muaythai sporuna başladım ve Avrupa Şampiyonu oldum" dedi.



Kayseri'de yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Ayşe Sena Nergis, 13 yaşındayken 38 kilo olduğu için kilo almak amacıyla fitnessa başladı. Geçen süreçte muaythai sporu Nergis'in ilgisini çekti. Muaythai spor hocası İlayda Güvercin ile tanışan Ayşe Sena, bu sporu yapmaya karar verdi. Nergis, spor hocası Güvercin ile yoğun çalışma temposu içine girdi ve 46 kiloya kadar ulaştı. Zamanının büyük bir bölümünü bu spora ayıran Nergis, geçen zamanda bir çok madalya kazandı. Nergis, son olarak 22-29 Mart'ta Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldı ve altın madalya kazandı. Yaşadığı süreci anlatan Nergis, "Başlarda buraya fitness salonuna geliyordum. Sonradan muaythai hocam İlayda Güvercin'i tanıyınca bu sporu daha çok sevdim, meraklandım ve böylelikle bu spora başladım. Kilo almak için başladığım fitness salonunda muaythai sporuna başladım ve Avrupa Şampiyonu oldum" diye konuştu.



"AVRUPA ŞAMPİYONASI HEDEFİNİ BAŞARDIK"



Şampiyonluğu çok istediğini söyleyen Nergis, "Mücadele sporları çok farklı bir şey. Hayatın zorluklarını görüp onlarla mücadele etmeyi de öğreniyorsun. Avrupa Şampiyonasını çok istiyorduk. Bu şampiyonaya gelmeden önce bir kaç sakatlık yaşadık. O yüzden motivasyonumuz çok düştü. Ama spor hocamın psikolojik destekleriyle iyi olduk. Kendimize Avrupa Şampiyonası diye bir hedef koymuştuk ve sonunda başardık" ifadelerini kullandı.



"BU SPORLA BENİM MÜCADELE RUHUM GELİŞTİ"



Spor sayesinde insanlarla iletişiminin geliştiğini söyleyen Nergis, "Bu sporla benim mücadele ruhum gelişti. Normalde sessiz sakin bir insandım ama şu an herkese karşı açık oldum. Özgüvenim arttı. İnsanlarla iletişimim gelişti. Ailem bu spora başlamama çok karşıydı. Hala da biraz karşılar. Zayıf olduğum için istemiyorlar. Ben şampiyon oldukça, Avrupa Şampiyonası'na gittikçe beni desteklemeye başladılar. Madalya kazanınca ailem çok mutlu oldu. Başlarda onlar benim bu yerlere kadar geleceğimi düşünmüyorlardı. Hepsi duygulandı ve çok sevindiler" dedi.



"MADALYAYI KAZANINCA BAŞARDIĞIMI HİSSETTİM"



Şampiyon olunca mutlu olduğunu belirten Nergis şöyle konuştu:



"Madalyayı kazanınca başardığımı hissettim. Çok sevindim. Bundan sonra ki hedefim seneye Dünya Şampiyonu olmak. Kendini bu spora yatkın hisseden herkese tavsiye ederim. Bence herkesin başarabileceği bir spor."



Muaythai spor hocası İlayda Güvercin ise, "Ayşe Sena bayrak sevgisini yüreğinde yaşayan çok güzel bir sporcu. Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce 'ben bayrağımızı dalgalandıracağım, İstiklal Marşımızı tüm ülkelere dinleteceğim' dedi. Ben de kendisine güveniyordum. Çalışma sistemimizden de emindik. Tarif edilemez bir duygu. Mutluluktan ağladık. İlk şampiyon öğrencim, devamı da gelecek inşallah. Zor bir süreçten geçtik ama başardık" dedi.





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