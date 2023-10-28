Kilis'te 'Cumhuriyet koşusu' düzenlendi

Kilis'te Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet koşusu" düzenlendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve MÜSİAD Kilis İl Başkanlığı tarafından organize edilen koşu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.



Yarışmada birinci olan Sultan Kaya'ya yarım altın hediye edildi.



Dereceye giren diğer sporculara madalyaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verilecek.



Programa, Vali Tahir Şahin de katıldı.



