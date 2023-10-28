29 Ekim

Kilis'te "Cumhuriyet koşusu" düzenlendi

Kilis'te, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyet koşusu düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kilis'te 'Cumhuriyet koşusu' düzenlendi
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28 Ekim 2023 15:14
Kilis'te Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet koşusu" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve MÜSİAD Kilis İl Başkanlığı tarafından organize edilen koşu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yarışmada birinci olan Sultan Kaya'ya yarım altın hediye edildi.

Dereceye giren diğer sporculara madalyaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verilecek.

Programa, Vali Tahir Şahin de katıldı.

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