Kılıçdaroğlu istifa etti mi 2023? Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman istifa edecek?

Haber Global muhabiri Saliha Çolak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa etmeyeceğini, artık grup toplantısı yapmayacağını dile getirdiğini söyledi.Grup toplantılarının, toplum kesimleri ile Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılacağı, ilk programın ise deprem bölgesine olacağı öğrenildi.CHP lideri ayrıca, deprem bölgesine de bir ziyaret gerçekleştirilecek.6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında veda mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüde veda etmek için bulunuyorum. Veda etmek kolay olmuyor. Bu kürsü benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum." dedi.Veda etmek için son kez CHP kürsüsüne çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız, huzur içinde yaşamanızı isterim. Ülkeden bereketin fışkırmasını, dostluğun kadim olmasını isterim. Tanımasak bile birbirimize yürekten selam vermenizi isterim. Yeni bir başlangıç için bulunan tüm sıkıntıları aşalım istiyorum. O görkemli, güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Bu kürsüye veda etmek için buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıkları arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek kolay olmuyor. Bu kürsü benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoş geldiniz." dedi.CHP lideri açıklamalarının devamında "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur. Bay Kemal'in yol arkadaşı ıstıraplıdır, uzun ve incedir. Tehlikelerle doludur. Başınıza her an her şey gelebilir. Bay Kemal'in parası pulu da yoktu, sarayı da yoktur. Hakkında her türlü algı yapılmıştır. Sizler Bay Kemal'le yürümeye karar verdiniz. Sizin bu tercihinizi yüreğime yazdım. Bay Kemal'in sizler gibi gerçek dostları vardır. Siz Hak, dost bilirsiniz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Başınızı hep dik tuttunuz. Karanlığın üzerinizi kaplamasına izin vermediniz. Zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız. Sizin gibi yol arkadaşları olduğu için onur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde devam etti: "Bakmayın siz o Saraylıların her şeyi var gibi görünüyor ama hiçbir şeyimiz yok. Ruhları kararmıştır. Bizim ise her şeyimiz var. Bu kürsüde son kez konuşuyorum. Umutluyum ben dostlarım gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye'deki herkesin yeni bir günmüş gibi uyanacağı bir ülke hayal ediyorum. İYİ Parti'nin sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız bunu. Merttir. Yeri geldiğinde masaya yumruk koymasını çok iyi bilir. İlk görüş ayrılığında bilakis kendisini tanımayan insanlar söylenmemesi gerekeni söylediler. Arada bir ülkücü damarı tutar, bunu da gayet iyi biliyorum.Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir, cesurdur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Bey ile de bitireceğiz bu deliliği. Günlerdir uyumuyor bu lider. Deva Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz. Onunla da bu ülke için alın terini birlikte dökeceğiz. Gültekin Uysal da yürekli, cesur ve genç bir liderdir.Ve iki kişi daha var. Siz o kişiyi gayet yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Evladım dediğim Ekrem İmamoğlu. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz. Birbirimizi koruyup kolladığımız dostum Mansur Yavaş o da buradadır. Büyük lokma yiyeceğiz ama büyük laf etmeyeceğiz. Öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Bir gün başardık diyeceğiz. Hakkınızı helal edin dostlarım hadi bismillah."CHP'nin yeni genel başkanının kim olacağı henüz açıklanmadı. Netleşince haberimize ekleyeceğiz.