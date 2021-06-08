Kılıçdaroğlu, Anadolu Efes'i kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kılıçdaroğlu, Anadolu Efes'i kutladı
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08 Haziran 2021 00:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan, "EuroLeague şampiyonluğunun ardından Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunun da şampiyonu olan Anadolu Efes SK camiasını yürekten kutluyorum." mesajını paylaştı.

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