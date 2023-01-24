Kılıçdaroğlu aday mı oldu? 6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak?

KILIÇDAROĞLU ADAY MI?



Altılı Masa'da şimdiye kadar aday ismi konuşulmasa da kulislerde adaya ilişkin eğilimler uzun zamandır konuşuluyor. CHP, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrarlı. 6'lı Masa'nın adayı henüz açıklanmadı.



6'LI MASA ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı ise en çok merak edilen konular arasında. Adayın 26 Ocak toplantısında netleşmesi henüz zayıf seçenek olarak görülüyor. O nedenle seçim bildirgesi ve geçiş sürecinin yol haritasının açıklanacağı 30 Ocak'taki toplantıya yetişmeyeceği düşünülüyor.



Altılı Masa kulislerinde, adayın açıklanma tarihi olarak ise, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak ikinci turun son toplantısı gösteriliyor. Bu toplantı öncesinde yoğun bir görüşme trafiği yürütüleceği ve seçim takvimini de dikkate alarak, Şubat'ın ilk yarısında adayı açıklayabileceği ifade ediliyor.







Altılı Masa'da şimdiye kadar aday ismi konuşulmasa da kulislerde adaya ilişkin eğilimler uzun zamandır konuşuluyor. CHP, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrarlı. 6'lı Masa'nın adayı henüz açıklanmadı.Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı ise en çok merak edilen konular arasında. Adayın 26 Ocak toplantısında netleşmesi henüz zayıf seçenek olarak görülüyor. O nedenle seçim bildirgesi ve geçiş sürecinin yol haritasının açıklanacağı 30 Ocak'taki toplantıya yetişmeyeceği düşünülüyor.Altılı Masa kulislerinde, adayın açıklanma tarihi olarak ise, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak ikinci turun son toplantısı gösteriliyor. Bu toplantı öncesinde yoğun bir görüşme trafiği yürütüleceği ve seçim takvimini de dikkate alarak, Şubat'ın ilk yarısında adayı açıklayabileceği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu aday mı olacak sorusu seçim tarihinin belli olmasından sonra merak konusu oldu. Altılı Masa'nın önündeki en kritik konulardan biri cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve bu adayın nasıl belirleneceği. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Perşembe günü, toplantı gündem önerilerini almak için liderler turuna çıkacağı açıklandı. Peki, Kılıçdaroğlu aday mı oldu? İşte detaylar...