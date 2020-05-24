Kılıbık nerede çekildi, kaç yılında

KILIBIK FİLMİ FRAGMANI İZLE

Kılıbık filminin yönetmenliğini Uğur İnan yürütürken, yapımcılığını Memduh Ün üstleniyor. Senaryosunu Osman Seden'in kaleme aldığı yerli yapım, 1983 yılında vizyondaydı. Kılıbık olarak akıllarda yer eden Kamil, gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından da kahraman kalacak. İşte, Kemal Sunal'ın başarılı oyunculuğu ile Kılıbık filmi ayrıntıları...1983 yapımı komedi filmi Kılıbık, birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren Yeşilçam filmlerindendi. Gününmüzde hala önemini koruyan film, İstanbul, Sarıyer Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekildi.Kemal Sunal'ın eşsiz oyunculuğu ile yine komedi dolu bir film. Oyuncuyla Nevra Serezli eşlik ediyor. Evden işe bir hayat süren Kamil, ansızın kahraman ilan edilir ve işler bu noktadan sonra karışır. İşte, Kılıbık filminin başarılı oyuncu kadrosu:Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ali Şen, Sümer Tilmaç, Hüseyin Kutman, Yadigar Ejder, Reha Yurdakul, Gökhan Mete, İbrahim Kurt, Giray Alpan, Muzaffer Cıvan, Teoman Aksoy, İhsan Gedik, Osman Han, Cevdet Arıkan, Nevzat Açıkgöz, Zafer Ergin, Ünal Gürel, Erdal Özyağcılar.Kamil'in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği rutin hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil'i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü bunu başaramaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil'in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır.Kamil, yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlar. Bu durumun duyulmasıyla da insanların Kamil'e artık başka bir gözle bakmasına neden olur. Karısı dahil mahalledekiler tarafından saygıyla karşılanan Kamil'in bu şaşalı dönemi uzun sürmez. İnsanların Kamil'e nasıl davrandığını gördükten sonra Karabela'nın ortaya çıkması, Kamil'in eski günlerine dönmesine neden olur. Ancak bir gün oğlunun dayak yediğini öğrenen Kamil, bunun bedelini ödetmek için harekete geçtiğinde yeniden kahraman ilan edilir.