Kilian Hayes, süresiz olarak kadro dışı kaldı

Detroit Pistons, sağ kalçasında bir labrum yırtığı bulunan çaylak oyuncu Kilian Hayes'in süresiz olarak kadro dışı olacağını açıkladı.



Kesin bir dönüş tarihi verilmeyen Hayes'in, sağlık personeli tarafından değerlendirilmeye devam edileceği belirtildi.



Pistons, geçtiğimiz Pazartesi günü Milwaukee Bucks'a karşı oynanan karşılaşmada sakatlanmış olan Hayes'in tanısını, Salı günü çekilen MR'ın doğruladığını bildirdi.



Hayes bu sezon oynadığı yedi maçta ortalama 21.1 dakika sahada kalıp, 4.6 sayı istatistiği tutturuyordu.



Koç Dwayne Casey, kendisini sezon başında ilk beş kadrosuna almaya karar vermiş ve Derrick Rose'u benchte tutmuştu.



