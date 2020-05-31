Kil dönmesi nedir? Kil dönmesi nerede olur?

Kıl dönmesi genellikle kuyruk sokumu bölgesinde ortaya çıkar. Kuyruk sokumu bölgesinde biriken döküntüler cilt altına daha rahat girerek yuva yapabilmektedir. Ancak kıl dönmesi sadece kuyruk sokumu bölgesinde ortaya çıkmayabilir. Kuyruk sokumu bölgesinde ortaya çıkan kıl dönmesini göbek deliği bölgesinde meydana gelen kıl dönmeleri takip eder. Kıl dönmesi; koltuk altı, berberlerin parmak araları gibi bölgelerde de görülebilir.





Kıl dönmesi nedir sorusunun cevabı sıklıkla 30 yaş altındaki erkeklerde görülen "Kıl Dönmesi" veya tıbbi adıyla "Pilonidal Sinüs", cildin altındaki kıl yuvasına denir. Kıl dönmesi (pilonidal sinüs) deri altı kistinin deri artıklarıyla dolup iltihaplanması ve daha sonra bunu boşaltmak için derinin bir takım yollarla fistülize olmasıyla tanımlanan bir cilt hastalığıdır. Kist oluştuktan sonra deri altında biriken deri atıkları kıl, yağ, epitel doku ve diğer deri dokusunun içerde birikmesiyle o bölgede iltihaplı bir doku oluşmasıyla meydana gelir.Özetle kıl dönmesi, kılın cildi delerek cilt altına yerleşmesiyle meydana gelir. Özellikle kuyruk sokumu bölgesinde sıkça gözlemlenir. Kuyruk sokumu bölgesinde oluşmasının başlıca sebebi bu bölgenin kıllı bir yapıya sahip olmasıdır.Yine dar pantolonların giyilmesi de kıl dönmesinde oldukça büyük bir etkendir. Kılın kalçaların arasında yönünü değiştirip içeri doğru batmasına ve bu bölgede yer etmesine neden olur. Sırttan dökülen kıllarda aynı şekilde büyük ölçüde kıl dönmesi nedenlerinden biridir.Kıl dönmesi erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat daha fazla görülmektedir. Pilonidal sinüs yani kıl dönmesi genellikle 15-35 yaşları arasında sık görülmektedir. 45 yaşından sonra nadiren görülen kıl dönmesi şoförler gibi uzun süre oturmayı gerektiren meslek grupları, berberler, köpek bakıcıları, koyun kırpıcıları ve hareketsiz yaşam süren kişilerde daha fazla görülmektedir.Uzun süre tedavisiz kalan pilonidal sinüs yani kıl dönmesi vakalarında çok nadirde olsa kanser görülebilir. Bu durumda kanserin nüksü ve hayat beklentisi kötüdür.Akut pilonidal sinüs(kıl dönmesi) apsesi: Sinüs ağızları tıkanır ve ikincil bakteriyel enfeksiyonun eklenmesi ile kalça oluğunun bulunduğu yerde kızarıklık, şişlik, ısı artışı ve şiddetli ağrı ile kendini belli eder. Hastanın ateşi vardır, ama ağrı ön plandadır.Kronik pilonidal hastalık: Apse sonrası hastalık kronikleşir. Hastaların çoğu ağrısız bir akıntı tarif eder. Muayenede hafif bir akıntı ve kalça oluğunda sinüs ağızlarının görülmesi ile tanı konulur.Kronik tekrarlayan pilonidal sinüs: Kronik hastalık zaman zaman alevlenerek apse tekrarlayabilir. Bu durumda mevcut yerden daha uzakta fistül ağızları görülebilir. Ayırıcı tanıda basit apseler, anorektal fistül, tüberküloz, hidraadenitis gibi hastalıklar akla gelmelidir.Kıl dönmesinin kesin nedeni belli değildir. Bununla birlikte çoğu pilonidal kistin, cilde nüfuz eden gevşek kıllardan kaynaklandığı görülmektedir. Sürtünme, basınç, sıkı kıyafetler, bisiklete binme, uzun süre oturma veya benzeri aktiviteler sonucu kıllar cildin içine doğru bastırılır. Derinin içinde biriken kıllara yabancı bir madde olarak cevap veren vücut, kılın etrafında bir kist yaratır.Bazı bebekler sakral gamze denilen kalça kırışıklığının hemen üzerinde bir girintiyle doğarlar. Sakral gamze enfekte olursa, kıl dönmesi rahatsızlığı olabilir.Kıl dönmesi için risk faktörleri şunlardır;Erkek cinsiyet. Kıl dönmesi erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla görülmektedir.Genç yaş. Kıl dönmesi daha çok 20'li yaşlarda ortaya çıkmaktadır.Berberlik, köpek bakıcılığı veya koyun kırpıcıları gibi meslekler.Hareketsiz yaşam tarzıUzun süreli oturma gerektiren mesleklerAşırı kıllı vücut yapısıSert veya kaba saçlara sahip olmakDaha önceden kıl dönmesi rahatsızlığı yaşamak