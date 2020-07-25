Kiev taraftarından Lucescu tepkisi

Dinamo Kiev taraftar grubu, Shakhtar Donetsk'i çalıştırırken polemik yaşadıkları Rumen teknik adamla sözleşme yapılmasına çok büyük tepki gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Kiev taraftarından Lucescu tepkisi
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25 Temmuz 2020 11:42
Dinamo Kiev taraftar grubu White Boys Club, uzun yıllar Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Mircea Lucescu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesine karşı bildiri yayınladı.

Taraftar grubu, "Dinamo Kiev hakkında defalarca yanlış konuşan teknik direktörün göreve getirilmesi saygınlığınızı tamamen yitirdi. Yapabileceğiniz en iyi şey, istifa mektubunuzu vermektir. Son sözümüz Surkis'e… Defol!" açıklamasını yaptı.

"KENDİ HOCANIZI GETİRİN"

Dinamo Kiev Başkanı Surkis de isyan eden taraftarlara yanıt verdi: "Yılda 30 milyon dolar verin, sonra kendi hocanızı getirin!"



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