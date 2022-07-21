Kiev maçını kaç taraftar izledi?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını stadyumda izleyen taraftar sayısı belli oldu. İşte maçı Polonya'da izleyen taraftar sayısı...

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Kiev maçını kaç taraftar izledi?
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21 Temmuz 2022 00:18
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Polonya'da karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçı izleyen taraftar sayısı da belli oldu.

KIEV - FENERBAHÇE MAÇINI KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

Maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı 11 bin 802 biletli seyirci takip ettiği bildirildi.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçta istediği sonucu almak ve yoluna devam etmek istiyor.

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