Kieran Trippier: 'Geliştirmemiz gereken konular var'

EURO 2024 C Grubu ikinci maçında Danimarka ile 1-1 berabere kalan İngiltere'de tecrübeli oyuncu Kieran Trippier karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Geliştirmeleri gereken şeyler olduğunu söyleyen Trippier şu ifadeleri kullandı:



"Bu gece bizim için beklenen şekilde sonlanmadı. İki maçta dört puan aldık ve geliştirmemiz gereken çok şey olduğunu biliyoruz. Sakin olacağız, pozitif kalacağız ve birlikte kalacağız, en önemli şey bu. Dışarıdan bakıldığında taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını anlıyoruz ancak bir kadro ve takım olarak bir arada kalmamız gerekiyor. Bu bir turnuva, kime karşı oynarsanız oynayın zor. Oyuncular olarak bunu çok daha üst seviyelere taşıyabileceğimizi biliyoruz. Panik yapmaya gerek yok, daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Grupta bir maçımız kaldı ve onu da sabırsızlıkla bekliyoruz."



