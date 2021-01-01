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Kidd: "Yeni kurallarla, oyun düzelmeye başladı!"

Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, NBA'in yeni faul kuralları sayesinde oyunun "düzelmeye" başladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, NBA'in yeni faul kuralları sayesinde oyunun "düzelmeye" başladığını söyledi.

NBA bu sezon öncesinde bir kural değişikliği yaparak, oyuncuların şut hareketi sırasında kasıtlı olarak rakiplerine çarpmaları halinde faul düdüğü almayacaklarını bildirmişti. Ve şimdiye kadar, bu kuralın ligin en büyük yıldızlarından bazıları üzerinde büyük bir etkisi oldu.

ESPN'den Tim MacMahon tarafından açıklandığı üzere, Kidd yeni NBA kuralları hakkında bazı yorumlar yaptı ve özellikle takımı üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, bu konuda olumlu bir şekilde konuştu:

"Şu anda oyunun ne kadar fiziksel bir hale geldiğini görüyorsunuz ve biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz. Peki böyle mi devam mı edeceğiz? Kısa bir süre sonra öğreniriz. Yeterince insan şikayet ederse, durum birkaç sene önceki haline döner mi?

Basketbol dışı hareketlerle ilgili bu kural değişiklikleriyle, bana kalırsa oyunun düzelmeye başladığını görüyoruz. Bence asıl soru, çalınmayan düdüklerdeki fiziksellik seviyesi. Faul almak için oyuncuya doğru sıçramaktan ziyade, top sürülen pozisyonlardaki etkisi dikkat çekiyor. Rakibe elle temas edebilme durumu şu anda çok yüksek bir seviyede.

Sanırım şu sıralar bu konuda istikrarlı bir şekilde devam mı edeceğiz, ya da daha fazla faul düdüğü alıp dört saat boyunca burada mı kalacağız, onu çözmeye çalışıyoruz."


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