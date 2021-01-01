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Kidd: "Porzingis, Luka ile 'mükemmel' uyumlu"

Dallas Mavericks'in yeni başantrenörü Jason Kidd, Kristaps Porzingis'in takımın süperstarı Luka Doncic ile "mükemmel uyumlu" bir oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in yeni başantrenörü Jason Kidd, Kristaps Porzingis'in takımın süperstarı Luka Doncic ile "mükemmel uyumlu" bir oyuncu olduğunu söyledi.

Kendisinin ve yeni genel menajer Nico Harrison'ın tanıtım basın toplantısında Kidd, Mavs'in Porzingis ile kadroda hakiki bir yıldıza sahip olduğuna ikna olduğunu açıkça belirtti.

Porzingis'in yetersiz görülen performansı, diz problemleri geçmişi ve Doncic ile uyumsuz kimyası, kendisiyle ilgili büyük soru işaretleri ortaya çıkarmıştı.

Kidd, Doncic için "mükemmel uyumlu" bir oyuncu olduğunu belirttiği Porzingis'in, gelecek sezon farklı bir oyuncu olmasını beklediğini açıkladı:

"KP'nin sağlıklı olması bizi heyecanlandırıyor. Bence kendisi de heyecanlı ve çalışmaya hazır. Farklı bir KP izleyeceğinizi düşünüyorum. Kendisi için oldukça pozitif bir yaz dönemi geçiyor. Sağlıklı durumda. Bana kalırsa bu fırsat için gerçekten heyecanlı. Luka ile mükemmel uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu ligde pek çok insanın sahip olmadığı yeteneklere sahip. Bir koç olarak onunla çalışabileceğim için çok heyecanlıyım.

Luka da çok özel bir oyuncu. Halihazırda bir süredir profesyonel ama her zaman daha iyi olabilirsiniz. Oldukça iştahlı bir adam."


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